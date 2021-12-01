Путин наиграл пару нот на рояле во время экскурсии в Доме культуры "ГЭС-2". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин посетил Дом культуры "ГЭС-2", открытый фондом Леонида Михельсона, и сыграл несколько нот на рояле во время экскурсии. Он проверил инструмент производства Steinway & Sons, пока ему рассказывали об устройстве студии звукозаписи, оборудованной специальными стенными панелями и профессиональной аппаратурой.

Для президента экскурсию провели мэр столицы Сергей Собянин и руководитель фонда V-A-C, председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Путину рассказали, что для Дома культуры "ГЭС-2" пришлось долго искать подходящее место, но здание бывшей городской электростанции подошло идеально.

Дом культуры "ГЭС-2" представляет собой пространство для встреч и общения со множеством культурных и развлекательных площадок. Историческое здание на Болотной набережной Москвы, в котором расположен культурный центр "ГЭС-2", было отреставрировано по проекту архитектурного бюро Ренцо Пиано.