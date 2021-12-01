Четыре человека пострадали в результате взрыва авиабомбы в Мюнхене
Сообщается, что движение поездов на участке, возле которого произошло ЧП, временно приостановлено.
Фото © Twitter / Ostsee-Zeitung
Ein lauter Knall und eine Rauchsäule. Mitten auf #München|s wichtigster Zugstrecke kommt es zu einer #Explosion. Es gibt mehrere Verletzte - und enorme Auswirkungen auf den Zugverkehr. https://t.co/G3Xag4cJnm pic.twitter.com/0aiLAXoo7R— Ostsee-Zeitung (@OZlive) December 1, 2021
В Мюнхене в результате взрыва на строительной площадке железнодорожной компании Deutsche Bahn пострадало четыре человека. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на полицию.
"Во время строительных работ в районе Доннерсбергербрюке произошёл взрыв. В настоящее время количество пострадавших увеличилось до четырёх человек", — уточнила в Twitter полиция Мюнхена.
Предварительно, причиной взрыва стала авиационная бомба времён Второй мировой войны, на которую строители наткнулись во время работ. Отмечается, что движение поездов в районе инцидента временно приостановлено.
Ранее Лайф писал, что на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. В результате пострадало два человека, а один цех оказался почти полностью разрушен.
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