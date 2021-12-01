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Четыре человека пострадали в результате взрыва авиабомбы в Мюнхене

Сообщается, что движение поездов на участке, возле которого произошло ЧП, временно приостановлено.

1 декабря, 13:31

Фото © Twitter / Ostsee-Zeitung

В Мюнхене в результате взрыва на строительной площадке железнодорожной компании Deutsche Bahn пострадало четыре человека. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на полицию.

"Во время строительных работ в районе Доннерсбергербрюке произошёл взрыв. В настоящее время количество пострадавших увеличилось до четырёх человек", — уточнила в Twitter полиция Мюнхена.

Предварительно, причиной взрыва стала авиационная бомба времён Второй мировой войны, на которую строители наткнулись во время работ. Отмечается, что движение поездов в районе инцидента временно приостановлено.

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Ранее Лайф писал, что на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. В результате пострадало два человека, а один цех оказался почти полностью разрушен.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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