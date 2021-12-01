Косачёв рассказал, что может предпринять Киев против Минска из-за признания Крыма

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что в случае, если Белоруссия признает Крым российским, Украина будет действовать "по полной программе".

"Заявление совершенно предсказуемое, оно выдержано в жанре прямой угрозы, и, разумеется, такие угрозы в принципе неприемлемы в отношениях между соседними государствами. Я думаю, что за этими угрозами ничего не стоит, кроме желания ещё раз продекларировать свою позицию неприятия изменения статуса Крыма", — сообщил он в беседе с RT.