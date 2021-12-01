Косачёв рассказал, что может предпринять Киев против Минска из-за признания Крыма
По мнению сенатора, за этими угрозами ничего не стоит, кроме желания ещё раз продемонстрировать своё неприятие по поводу изменения статуса Крыма.
Фото © Facebook / Константин Косачёв
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что в случае, если Белоруссия признает Крым российским, Украина будет действовать "по полной программе".
"Заявление совершенно предсказуемое, оно выдержано в жанре прямой угрозы, и, разумеется, такие угрозы в принципе неприемлемы в отношениях между соседними государствами. Я думаю, что за этими угрозами ничего не стоит, кроме желания ещё раз продекларировать свою позицию неприятия изменения статуса Крыма", — сообщил он в беседе с RT.
Белоруссия, по словам сенатора, является суверенным государством, которое "уже давно живёт под внешним давлением" и которое под этим давлением "научилось выстраивать свою жизнь, свою политику, отстаивать свой суверенитет". Сенатор выразил уверенность в том, что "угрозы так и останутся в жанре политических деклараций, а не практических действий" в случае признания Крыма российским.
Как сообщал Лайф ранее, Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре стал российским. Он также рассказал о своих планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ Кулеба заявил, что в случае признания Белоруссией Крыма российским Киев будет "действовать по полной программе".
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