Матвиенко высказалась о возможных санкциях США против "Северного потока – 2"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко окрестила "запредельной историей, которая не имеет логики", возможные санкции США против газопровода "Северный поток – 2".

"Это уже запредельная история, здесь нет ни логики, ни аргументов в пользу принятия [санкций]. Я очень рассчитываю, что это, может быть, политическая такая шумиха, которая не закончится принятием решения. Иначе это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права", — заявила Матвиенко.

По её мнению, если Германия и другие европейские страны, компании, которые участвовали в строительстве газопровода, проглотят это, тогда уже говорить о суверенитете Евросоюза, европейских государств просто не приходится. Она подчеркнула, что это санкции не против России, а против крупного европейского проекта, участниками которого является целый ряд европейских коммерческих структур. И этот проект в первую очередь нужен Европе, потому что он обеспечивает поставки газа по более дешёвому маршруту.

Спикер Совфеда предположила, что тема санкций поднимается, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, которые есть в США.