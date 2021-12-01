Матвиенко высказалась о возможных санкциях США против "Северного потока – 2"
Она подчеркнула, что проект в первую очередь нужен Европе, потому что он обеспечивает поставки газа по более дешёвому маршруту.
Валентина Матвиенко. Фото © Михаил Метцель / ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко окрестила "запредельной историей, которая не имеет логики", возможные санкции США против газопровода "Северный поток – 2".
"Это уже запредельная история, здесь нет ни логики, ни аргументов в пользу принятия [санкций]. Я очень рассчитываю, что это, может быть, политическая такая шумиха, которая не закончится принятием решения. Иначе это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права", — заявила Матвиенко.
По её мнению, если Германия и другие европейские страны, компании, которые участвовали в строительстве газопровода, проглотят это, тогда уже говорить о суверенитете Евросоюза, европейских государств просто не приходится. Она подчеркнула, что это санкции не против России, а против крупного европейского проекта, участниками которого является целый ряд европейских коммерческих структур. И этот проект в первую очередь нужен Европе, потому что он обеспечивает поставки газа по более дешёвому маршруту.
Спикер Совфеда предположила, что тема санкций поднимается, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, которые есть в США.
"Легче взяться за шумовую шашку, помахать ею, показать свой "патриотизм", нежели принимать решения, необходимые для собственной страны", — сказала сенатор, назвав предлагаемый к принятию в США документ неправовым актом и грубейшим нарушением международного права.
Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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