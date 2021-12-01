Сбежавший от следствия экс-депутат от КПРФ нашёлся в Великобритании
Он посетил 56-й съезд Коммунистической партии Соединённого Королевства.
Фото © Facebook / Владимир Бессонов
Находящийся уже несколько лет в федеральном розыске бывший депутат Государственной думы РФ от Ростовской области Владимир Бессонов (КПРФ) объявился в Великобритании. Об этом сообщили в ростовском региональном отделении компартии.
Сбежавший от следствия бывший депутат посетил в Лондоне 56-й съезд Коммунистической партии Великобритании и обратился к участникам мероприятия. В своём выступлении Бессонов отметил, что нынешнее руководство России "использует марксистскую фразеологию". По его мнению, социалистические идеи в РФ до сих пор живы.
Напомним, что в 2018 году Кировский суд Ростова заочно приговорил Владимира Бессонова к трём годам колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошёл в декабре 2011 года, когда Бессонов не выполнил требование правоохранителей прекратить незаконный митинг в Ростове-на-Дону. По версии следствия, полицейский полка ППС и замначальника ГУ МВД РФ по области попытались самостоятельно отключить звукоусиливающее оборудование, в ответ коммунист избил стражей порядка и порвал им форму.
Ранее Лайф сообщал, что бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука объявили в международный розыск. Следователи выяснили, что он отмывал деньги через подконтрольные ему предприятия. По месту жительства Сопчука был проведён обыск с изъятием ряда документов, по факту преступления возбуждено уголовное дело.
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