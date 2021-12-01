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Сбежавший от следствия экс-депутат от КПРФ нашёлся в Великобритании

Он посетил 56-й съезд Коммунистической партии Соединённого Королевства.

1 декабря, 12:59
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/bessonov.kprf?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Бессонов</a></p>

Фото © Facebook / Владимир Бессонов

Находящийся уже несколько лет в федеральном розыске бывший депутат Государственной думы РФ от Ростовской области Владимир Бессонов (КПРФ) объявился в Великобритании. Об этом сообщили в ростовском региональном отделении компартии.

Сбежавший от следствия бывший депутат посетил в Лондоне 56-й съезд Коммунистической партии Великобритании и обратился к участникам мероприятия. В своём выступлении Бессонов отметил, что нынешнее руководство России "использует марксистскую фразеологию". По его мнению, социалистические идеи в РФ до сих пор живы.

Напомним, что в 2018 году Кировский суд Ростова заочно приговорил Владимира Бессонова к трём годам колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошёл в декабре 2011 года, когда Бессонов не выполнил требование правоохранителей прекратить незаконный митинг в Ростове-на-Дону. По версии следствия, полицейский полка ППС и замначальника ГУ МВД РФ по области попытались самостоятельно отключить звукоусиливающее оборудование, в ответ коммунист избил стражей порядка и порвал им форму.

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Ранее Лайф сообщал, что бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука объявили в международный розыск. Следователи выяснили, что он отмывал деньги через подконтрольные ему предприятия. По месту жительства Сопчука был проведён обыск с изъятием ряда документов, по факту преступления возбуждено уголовное дело.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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