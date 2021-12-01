Сбежавший от следствия экс-депутат от КПРФ нашёлся в Великобритании

Находящийся уже несколько лет в федеральном розыске бывший депутат Государственной думы РФ от Ростовской области Владимир Бессонов (КПРФ) объявился в Великобритании. Об этом сообщили в ростовском региональном отделении компартии.

Сбежавший от следствия бывший депутат посетил в Лондоне 56-й съезд Коммунистической партии Великобритании и обратился к участникам мероприятия. В своём выступлении Бессонов отметил, что нынешнее руководство России "использует марксистскую фразеологию". По его мнению, социалистические идеи в РФ до сих пор живы.

Напомним, что в 2018 году Кировский суд Ростова заочно приговорил Владимира Бессонова к трём годам колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошёл в декабре 2011 года, когда Бессонов не выполнил требование правоохранителей прекратить незаконный митинг в Ростове-на-Дону. По версии следствия, полицейский полка ППС и замначальника ГУ МВД РФ по области попытались самостоятельно отключить звукоусиливающее оборудование, в ответ коммунист избил стражей порядка и порвал им форму.