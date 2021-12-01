Подорванного соседом-мстителем россиянина из упавшего лифта вытащили жильцы многоэтажки

Видео © ГУ МВД РФ по Иркутской области

После взрыва в лифте иркутской многоэтажки в подъезде чувствовался сильный запах карбида. Об этом в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказал один из жильцов, который первым бросился на помощь соседу.

"Жена забегает: "Вставай, там лифт упал!" Я, долго не думая, просто одеваюсь, выбегаю, получается, в футболке, в штанах, обувь надел, выскочил сразу же. Весь подъезд в дыму. И пахнет: жёсткий запах карбида", — сказал он.

Сам взрыв, по словам мужчины, произошёл между вторым и третьим этажом. Взрывной волной на обоих этажах вышибло лифтовые рамы. Жильцы многоэтажки оперативно открыли двери кабины, чтобы туда поступал воздух, и увидели там пострадавшего.

"Спросили, живой или не живой. Он говорит: "Да, живой". Говорит: "Я чувствую, что сознание теряю". Мы ему: "Ты успокойся как бы, давай разговаривай с нами, не теряй сознание", — вспоминает спаситель.

По его словам, до того как приехала скорая, пострадавший успел рассказать, что видел в лифте зелёный пакет, который висел на ручке. Мужчина не придал особого значения и нажал на нужный этаж. Как только кабинка тронулась, прогремел взрыв.

"Спросили: "Что у тебя, как вообще?" Он говорит: "Голова болит, сознание теряю, ноги болят". Посекло его, получается, нормально", — добавил житель многоэтажки.