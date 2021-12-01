Белоруссия заключила с "Газпромом" договор о цене на газ в 2022 году
В сравнении с текущим годом стоимость голубого топлива для соседней республики не изменилась.
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Правительство Белоруссии подписало с ПАО "Газпром" протокол о цене на газ в следующем году. Российская компания будет поставлять синее топливо в республику по 128,52 доллара за одну тысячу кубометров, что соответствует стоимости топлива в текущем году, уточнили в Минэнерго республики.
"1 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РФ Владимира Семашко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между "Газпромом" и Правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году", — говорится в сообщении.
Напомним, после миграционного кризиса, который развернулся на польско-белорусской границе, Польша пригрозила полностью закрыть какое-либо сообщение с соседней республикой. В ответ на это президент Белоруссии пригрозил остановить транзит энергоносителей и предложил посмотреть, кто получит больший ущерб от сложившейся ситуации.
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