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Белоруссия заключила с "Газпромом" договор о цене на газ в 2022 году

В сравнении с текущим годом стоимость голубого топлива для соседней республики не изменилась.

1 декабря, 14:32

Фото © ТАСС / Igor Kralj/ PIXSELL

Правительство Белоруссии подписало с ПАО "Газпром" протокол о цене на газ в следующем году. Российская компания будет поставлять синее топливо в республику по 128,52 доллара за одну тысячу кубометров, что соответствует стоимости топлива в текущем году, уточнили в Минэнерго республики.

"1 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РФ Владимира Семашко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между "Газпромом" и Правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году", — говорится в сообщении.

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Напомним, после миграционного кризиса, который развернулся на польско-белорусской границе, Польша пригрозила полностью закрыть какое-либо сообщение с соседней республикой. В ответ на это президент Белоруссии пригрозил остановить транзит энергоносителей и предложил посмотреть, кто получит больший ущерб от сложившейся ситуации.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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