Столтенберг пригрозил России санкциями в случае "агрессии на Украине"
Вместе с тем он напомнил, что принцип коллективной безопасности распространяется только на страны, являющиеся членами альянса.
Фото © Facebook / NATO
Страны НАТО могут использовать "финансовые и экономические санкции и политические запреты" против России в случае применения силы на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.
"Страны НАТО имеют широкий спектр возможностей, включая экономические и финансовые санкции и политические запреты", — заявил он.
При этом Столтенберг напомнил, что "принцип коллективной безопасности распространяется только на страны – члены НАТО", тогда как партнёры организации, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку альянса.
Ранее Лайф сообщал, что Столтенберг заявил о подготовке НАТО к сценарию "вторжения России" на Украину. По его словам, страны альянса активно обмениваются разведывательными данными относительно военной активности РФ, чтобы своевременно оказать политическую и техническую поддержку Киеву.
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