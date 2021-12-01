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Столтенберг пригрозил России санкциями в случае "агрессии на Украине"

Вместе с тем он напомнил, что принцип коллективной безопасности распространяется только на страны, являющиеся членами альянса.

1 декабря, 14:17
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/NATO/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO</a></p>

Фото © Facebook / NATO

Страны НАТО могут использовать "финансовые и экономические санкции и политические запреты" против России в случае применения силы на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

"Страны НАТО имеют широкий спектр возможностей, включая экономические и финансовые санкции и политические запреты", — заявил он.

При этом Столтенберг напомнил, что "принцип коллективной безопасности распространяется только на страны – члены НАТО", тогда как партнёры организации, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку альянса.

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Ранее Лайф сообщал, что Столтенберг заявил о подготовке НАТО к сценарию "вторжения России" на Украину. По его словам, страны альянса активно обмениваются разведывательными данными относительно военной активности РФ, чтобы своевременно оказать политическую и техническую поддержку Киеву.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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