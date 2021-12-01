Столтенберг пригрозил России санкциями в случае "агрессии на Украине"

Страны НАТО могут использовать "финансовые и экономические санкции и политические запреты" против России в случае применения силы на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

"Страны НАТО имеют широкий спектр возможностей, включая экономические и финансовые санкции и политические запреты", — заявил он.

При этом Столтенберг напомнил, что "принцип коллективной безопасности распространяется только на страны – члены НАТО", тогда как партнёры организации, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку альянса.