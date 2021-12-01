Депутат Бутина сочла "совершенно оправданной" высылку американских дипломатов из РФ

Депутат Государственной думы Мария Бутина назвала высылку американских дипломатов из России оправданной мерой, поскольку она является исключительно зеркальной. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

По словам парламентария, в своё время США распорядились, чтобы сотрудники российской дипмиссии не могли пребывать в стране более трёх лет. Однако этого времени как раз достаточно, чтобы начать разбираться в двусторонних отношениях стран и тем самым эффективно выполнять свою работу, считает Бутина.

"Человек, поработав три года, начинает обретать понимание настоящей ситуации и, таким образом, может эффективно исполнять свои обязанности. Но раз США саботируют процесс работы нашей дипломатической миссии, мы вынуждены отвечать зеркальными мерами. Я эту меру поддерживаю и считаю, что она совершенно оправданна", — рассказала собеседница Лайфа.

Бутина не исключила, что Соединённые Штаты могут ввести дополнительные ограничения для российских дипломатов. Она подчеркнула, что происходящее очень напоминает ситуацию во время холодной войны, однако не реагировать на подобные действия со стороны Вашингтона Москва просто не может.