Лавров: География международной деятельности "Единой России" весьма обширна

География международной деятельности партии "Единая Россия" весьма обширна, налажены партнёрские связи с десятками политических сил и движений на всех континентах. Это даёт осязаемые результаты как по двусторонней, так и по многосторонней линии. Об этом заявил отметил министр иностранных дел РФ, глава комиссии ЕР по международной деятельности Сергей Лавров.

"Россия — крупнейшая европейская и тихоокеанская держава, постоянный член Совета безопасности — будет и далее содействовать упрочению глобальной и региональной безопасности и стабильности. Работать над преодолением многочисленных проблем современности на прочной основе международного права, прежде всего – принципов Устава ООН. В числе наших приоритетов – противодействие нацизму и ксенофобии, национализму, любым другим формам нетерпимости. В том числе, по этническому и языковому признакам. Повышенное внимание продолжим уделять отстаиванию культурно-цивилизационного многообразия современного мира, обеспечению социально-экономических прав человека", — отметил министр, выступая на Международной конференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: Межпартийное измерение".