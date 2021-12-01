Лавров: География международной деятельности "Единой России" весьма обширна
По словам главы МИД, комиссия партии по международной деятельности внесёт лепту в общее дело поддержания атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между народами.
Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
География международной деятельности партии "Единая Россия" весьма обширна, налажены партнёрские связи с десятками политических сил и движений на всех континентах. Это даёт осязаемые результаты как по двусторонней, так и по многосторонней линии. Об этом заявил отметил министр иностранных дел РФ, глава комиссии ЕР по международной деятельности Сергей Лавров.
"Россия — крупнейшая европейская и тихоокеанская держава, постоянный член Совета безопасности — будет и далее содействовать упрочению глобальной и региональной безопасности и стабильности. Работать над преодолением многочисленных проблем современности на прочной основе международного права, прежде всего – принципов Устава ООН. В числе наших приоритетов – противодействие нацизму и ксенофобии, национализму, любым другим формам нетерпимости. В том числе, по этническому и языковому признакам. Повышенное внимание продолжим уделять отстаиванию культурно-цивилизационного многообразия современного мира, обеспечению социально-экономических прав человека", — отметил министр, выступая на Международной конференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: Межпартийное измерение".
Напомним, партия "Единая Россия" в декабре отмечает 20-летие. Сегодня, 1 декабря, проходит конференция "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", приуроченная к этому событию. Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятия, подчеркнув, что "Единая Россия" с первых дней своего существования уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнёрами.
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