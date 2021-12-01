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Зеленский оговорился и пообещал, что украинцы смогут "покупать себе жизни"

Он перепутал два слова на мове, но это кардинально изменило смысл предложения.

1 декабря, 14:12
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.president.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Украины</p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде анонсировал принятие закона об экономическом паспорте украинца, который позволит гражданам копить на персональных счетах плату за использование недр страны. При этом он оговорился и пообещал, что граждане смогут "покупать себе жизни".

"По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги на получение образования, образования в Украине, уважаемые политики. Или покупку собственной жизни", — сказал лидер Незалежной.

Суть оговорки в том, что Зеленский выступал на мове и в своей речи подразумевал, что украинцы смогут потратить деньги на покупку жилья ("житло"), но вместо этого использовал слово "життя" (жизнь).

Экс-депутат Рады Фарион нелестно высказалась о Зеленском из-за незнания мовы

Экс-депутат Рады Фарион нелестно высказалась о Зеленском из-за незнания мовы

Кстати, ранее Лайф сообщал, что охрана Зеленского повалила на асфальт украинскую журналистку после пресс-конференции в Киеве. Корреспондентка упала, а "бравые телохранители" быстро запрыгнули в машину сопровождения и уехали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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