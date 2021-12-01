Зеленский оговорился и пообещал, что украинцы смогут "покупать себе жизни"
Он перепутал два слова на мове, но это кардинально изменило смысл предложения.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде анонсировал принятие закона об экономическом паспорте украинца, который позволит гражданам копить на персональных счетах плату за использование недр страны. При этом он оговорился и пообещал, что граждане смогут "покупать себе жизни".
"По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги на получение образования, образования в Украине, уважаемые политики. Или покупку собственной жизни", — сказал лидер Незалежной.
Суть оговорки в том, что Зеленский выступал на мове и в своей речи подразумевал, что украинцы смогут потратить деньги на покупку жилья ("житло"), но вместо этого использовал слово "життя" (жизнь).
Кстати, ранее Лайф сообщал, что охрана Зеленского повалила на асфальт украинскую журналистку после пресс-конференции в Киеве. Корреспондентка упала, а "бравые телохранители" быстро запрыгнули в машину сопровождения и уехали.
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