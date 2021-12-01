Зеленский оговорился и пообещал, что украинцы смогут "покупать себе жизни"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде анонсировал принятие закона об экономическом паспорте украинца, который позволит гражданам копить на персональных счетах плату за использование недр страны. При этом он оговорился и пообещал, что граждане смогут "покупать себе жизни".

"По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги на получение образования, образования в Украине, уважаемые политики. Или покупку собственной жизни", — сказал лидер Незалежной.

Суть оговорки в том, что Зеленский выступал на мове и в своей речи подразумевал, что украинцы смогут потратить деньги на покупку жилья ("житло"), но вместо этого использовал слово "життя" (жизнь).