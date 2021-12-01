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Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище

Проводить Александра Борисовича в последний путь пришли десятки поклонников, коллеги и друзья артиста.

1 декабря, 14:27
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Народного артиста России Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с музыкантом состоялась сегодня в театре "Градский холл".

Проводить Александра Борисовича в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья артиста: Пелагея, Леонид Агутин, Константин Эрнст, Лев Лещенко, Григорий Лепс и многие другие. Гроб вынесли из театра под бурные аплодисменты и крики "Браво!" от присутствующих.

Агутин рассказал о странном поведении Градского перед смертью и своём предчувствии

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Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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