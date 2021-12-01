Народного артиста России Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с музыкантом состоялась сегодня в театре "Градский холл".

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.