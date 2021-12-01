Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище
Проводить Александра Борисовича в последний путь пришли десятки поклонников, коллеги и друзья артиста.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Народного артиста России Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с музыкантом состоялась сегодня в театре "Градский холл".
Проводить Александра Борисовича в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья артиста: Пелагея, Леонид Агутин, Константин Эрнст, Лев Лещенко, Григорий Лепс и многие другие. Гроб вынесли из театра под бурные аплодисменты и крики "Браво!" от присутствующих.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.
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