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Не более 20 российских легкоатлетов смогут поехать на чемпионат мира 2022 года

Соревнования состоятся с 15 по 24 июля следующего года в американском Юджине.

1 декабря, 14:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Принять участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике 2022 года сможет не более 20 спортсменов из России. Такое решение принял совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

"Ситуация внушает оптимизм, видна работа российской стороны. Основные вехи были выполнены. Прогресс должен продолжаться в России, и, учитывая его, есть рекомендация увеличить квоту нейтральных атлетов на главные соревнования в 2022 году до 20 спортсменов", — заявил Андерсен.

World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики

World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Добавим, что чемпионат мира по лёгкой атлетике состоится с 15 по 24 июля следующего года в американском Юджине. Изначально турнир должен был пройти в 2021 году, однако был перенесён из-за передвижения на год летних Олимпийских игр в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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