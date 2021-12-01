Не более 20 российских легкоатлетов смогут поехать на чемпионат мира 2022 года

Принять участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике 2022 года сможет не более 20 спортсменов из России. Такое решение принял совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

"Ситуация внушает оптимизм, видна работа российской стороны. Основные вехи были выполнены. Прогресс должен продолжаться в России, и, учитывая его, есть рекомендация увеличить квоту нейтральных атлетов на главные соревнования в 2022 году до 20 спортсменов", — заявил Андерсен.