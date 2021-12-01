Блинкен пригрозил санкциями против России в случае "вторжения" на Украину

Белый дом готов будет ввести против РФ ранее не применявшиеся масштабные экономические санкции в случае "вторжения" на Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

"Мы ясно дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путём принятия ряда чрезвычайно действенных мер в сфере экономики, от которых мы в прошлом воздерживались", — заявил Блинкен.