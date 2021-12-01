Блинкен пригрозил санкциями против России в случае "вторжения" на Украину
Он уточнил, что о деталях возможных ограничений Вашингтон намерен заранее проинформировать Москву.
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Белый дом готов будет ввести против РФ ранее не применявшиеся масштабные экономические санкции в случае "вторжения" на Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.
"Мы ясно дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путём принятия ряда чрезвычайно действенных мер в сфере экономики, от которых мы в прошлом воздерживались", — заявил Блинкен.
Госсекретарь США уточнил, что о деталях возможных ограничений Вашингтон намерен заранее проинформировать Москву.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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