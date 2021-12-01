ВОЗ: Омикрон-штамм обнаружен как минимум в 23 странах

По меньшей мере 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии омикрон-штамма коронавируса, изначально обнаруженного в ЮАР. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.