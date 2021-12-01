ВОЗ: Омикрон-штамм обнаружен как минимум в 23 странах
По словам главы организации, в ближайшем будущем это число будет только расти.
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По меньшей мере 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии омикрон-штамма коронавируса, изначально обнаруженного в ЮАР. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
"Как минимум 23 страны сообщили о присутствии омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет расти", — сказал он.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. В ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших коронавирусом. Агентство Fitch оценило вероятность мирового локдауна из-за "омикрона".
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