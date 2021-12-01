Директор НИИ гриппа Лиознов оценил риск завоза в Россию штамма "омикрон"
Впервые новый вариант вируса был выявлен в ЮАР и Ботсване. На сегодняшний день в нашей стране его пока нет.
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Все, кто сегодня отправляется отдыхать за рубеж, могут потенциально стать носителями штамма "омикрон". Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал директор ФГБУ "НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева" Дмитрий Лиознов. В качестве примера он привёл Европу, куда туристы уже завезли омикрон после возвращения с отдыха.
"Конечно, прежде всего, из Африки, но из зарубежных любых стран. Сегодня достаточно широко уже вовлечена Европа. Это единичные случаи. В Чехии, Испании, Австрии, Бельгии. Там один-два случая, это вчера. Сегодня может быть больше. Даже Австралия вовлечена. Сегодня внимание, скорее всего, должно быть ко всем прибывшим из-за рубежа", — пояснил Лиознов.
Напомним, что ранее в России ввели карантин для приезжающих из стран, где официально зарегистрированы случаи заражения омикрон-штаммом. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже призвала россиян внимательнее отнестись к планированию новогоднего отпуска и предпочесть отдых дома поездкам за рубеж, чтобы не подвергать своё здоровье опасности и не попасть на карантин по возвращении.
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