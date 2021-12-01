Директор НИИ гриппа Лиознов оценил риск завоза в Россию штамма "омикрон"

Все, кто сегодня отправляется отдыхать за рубеж, могут потенциально стать носителями штамма "омикрон". Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал директор ФГБУ "НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева" Дмитрий Лиознов. В качестве примера он привёл Европу, куда туристы уже завезли омикрон после возвращения с отдыха.

"Конечно, прежде всего, из Африки, но из зарубежных любых стран. Сегодня достаточно широко уже вовлечена Европа. Это единичные случаи. В Чехии, Испании, Австрии, Бельгии. Там один-два случая, это вчера. Сегодня может быть больше. Даже Австралия вовлечена. Сегодня внимание, скорее всего, должно быть ко всем прибывшим из-за рубежа", — пояснил Лиознов.