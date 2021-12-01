Учитель Российской академии художеств Елизаров заочно арестован по делу о педофилии
От его бывших учениц ранее поступали жалобы на сексуальные домогательства. Подозреваемый объявлен в розыск.
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Хамовнический суд Москвы заочно арестовал учителя Российской академии художеств Виктора Елизарова, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности учениц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Елизарова меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции", — отметили в пресс-службе.
Там также уточнили, что Елизаров подозревается по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц). В настоящее время педагог объявлен в розыск. На сексуальные домогательства со стороны педагога пожаловались его ученицы.
Ранее сообщалось, что в Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию.
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