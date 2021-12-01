Учитель Российской академии художеств Елизаров заочно арестован по делу о педофилии

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал учителя Российской академии художеств Виктора Елизарова, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности учениц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Елизарова меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции", — отметили в пресс-службе.

Там также уточнили, что Елизаров подозревается по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц). В настоящее время педагог объявлен в розыск. На сексуальные домогательства со стороны педагога пожаловались его ученицы.