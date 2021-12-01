Шведский аналитик рассказала о провальных попытках Запада "прочитать" Путина

Некоторые западные политики пребывают в замешательстве из-за неспособности просчитать шаги РФ и понять ход мыслей российского президента Владимира Путина. Об этом говорится в статье шведского обозревателя Терезы Ларссон Хультин, которая была опубликована в газете Svenska Dagbladet.

"Никто или очень мало кто знает, как будет действовать Путин. Многие американские аналитические центры в последнее время отмечали, что нам, жителям Запада, трудно понять ход мыслей российского президента", — отмечает Хультин.

В основном рассуждения автора публикации касаются отношений между Россией и Украиной. В частности, она приводит популярный на Западе тезис о планах Москвы якобы дестабилизировать обстановку в Незалежной и развязать конфликт. Тем не менее в статье указывается позиция РФ, которая отрицает какие-либо "агрессивные действия" на границе. Также Хультин озвучила мнение о том, что Украине раздувание "военной угрозы" помогает получить больше внимания со стороны западных партнёров. По её оценке, эскалация была бы выгодна и всему НАТО.

"НАТО благодаря эскалации сможет некоторое время избегать неприятных вопросов о том, не изжила ли себя эта организация", — уточнила автор материала.

При этом аналитик приходит к выводу, что Москва не планирует вторжения на территорию Украины. Хультин также заключила, что недоброжелатели Москвы зачастую путаются в планах из-за невозможности "прочитать" президента России Владимира Путина.