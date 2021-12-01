В Петербурге строители разгромили парадную за то, что им не заплатили за работу. Видео © VK / "Группа ЛСР. Санкт-Петербург"

Жители элитного ЖК "Цивилизация на Неве" столкнулись с местью рабочих за неоплату труда: они полностью разгромили парадную, оставив сообщения на стенах лифта. Владельцы квартир проснулись уже без отопления и электричества. Позднее выяснилось, что стены лестницы на десятых этажах ночью были облиты маслом и исписаны карандашом, а пол парадной залит водой.

На кадрах видно, что вода льётся даже с потолка лифта. Недовольные строители сняли все батареи, а также разбили источники питания лифтов — основные и резервные. Один из жильцов, который купил в доме квартиру без ремонта, поделился с Лайфом впечатлением от увиденного.

"Был утром, около 9:00. Полный треш... Все стены мокрые, лифтовая зона — вообще не решился заходить. Всё текло с потолка, в единственном пущенном лифте лило, словно из брандспойта. Естественно, он был остановлен. Все стены исписаны словами "надо платить" и указан мобильный телефон. В лифтовой зоне была сорвана батарея, залиты все полы, все стены также мокрые", — рассказал он.

Застройщик (LSR Group) заверил, что всё было выплачено в срок. Представители компании уже ищут вандалов и планируют усилить охрану ЖК с 2 декабря.