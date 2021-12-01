Автоэксперт Гудков дал совет, как не дать дизельному топливу замёрзнуть зимой

В идеале для холодной зимней погоды лучше приобретать правильное дизельное топливо, которое рассчитано на низкие температуры. Что делать, если заменить топливо вовремя не получилось, рассказал заместитель главного редактора издательского дома "За рулём" Никита Гудков в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

Если в баке машины осталось топливо ещё с лета, то достаточно залить специальную присадку — антигель, объяснил Гудков. По словам эксперта, дизельный двигатель, как и бензиновый, можно запустить при помощи буксировки. Но это не всегда даст положительный результат. Так, при севшем аккумуляторе такое действие сработает, но при замёрзшем топливе никакого эффекта не будет. В последнем случае специалист советует переместить машину в тепло и не прибегать к сомнительным операциям.

"К примеру, дальнобойщики, которые на обочине дорог газеты жгут и тем самым бак греют. Это всё неполноценные методы. В самом двигателе застывшее топливо такая штука не прогреет", — объяснил Гудков.