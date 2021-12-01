В честь музыканта Александра Градского назвали улицу в его родном городе
Там отметили, что артист являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код.
Фото © VK / Подслушано Копейск
Власти города Копейска Челябинской области, где родился певец и композитор Александр Градский, приняли решение назвать улицу в его честь. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фалейчик. Улица Александра Градского находится в посёлке Потанино.
"В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которого нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица", — сообщил глава городской администрации в "Инстаграме".
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Александр Градский был похоронен на Ваганьковском кладбище, проводить композитора в последний путь пришли десятки поклонников, коллеги и друзья артиста.
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