В честь музыканта Александра Градского назвали улицу в его родном городе

Власти города Копейска Челябинской области, где родился певец и композитор Александр Градский, приняли решение назвать улицу в его честь. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фалейчик. Улица Александра Градского находится в посёлке Потанино.

"В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которого нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица", — сообщил глава городской администрации в "Инстаграме".