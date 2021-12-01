Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99

Количество пострадавших в результате произошедшего взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99 человек. Об этом сообщается на сайте Правительства Кемеровской области.

"По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте "Листвяжная" пострадало 99 человек, 51 погиб", — рассказали в правительстве региона и отметили, что девять пострадавших будут выписаны в ближайшее время.