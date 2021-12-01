Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99
Согласно уточнённым данным от местных властей, в результате ЧП погиб 51 человек.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Количество пострадавших в результате произошедшего взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99 человек. Об этом сообщается на сайте Правительства Кемеровской области.
"По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте "Листвяжная" пострадало 99 человек, 51 погиб", — рассказали в правительстве региона и отметили, что девять пострадавших будут выписаны в ближайшее время.
Власти также уточнили, что из них один — в тяжёлом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести и двенадцать в удовлетворительном состоянии. 60 пациентов проходят лечение амбулаторно. Ещё 23 обратившихся в медучреждения области позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом, проходят обследование.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого сперва объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Как позже установила экспертиза, в шахте произошёл взрыв. В течение двух дней после аварии на поверхность удалось поднять тела восьми шахтёров и трёх горноспасателей. Ещё 40 тел остаются под землёй.
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