Британский политолог Ливен рассказал о пророческих словах Путина по Ближнему Востоку

Британский политолог и историк Анатоль Ливен заявил, что прогнозы России и лично президента РФ Владимира Путина по развитию событий в странах Ближнего Востока оказались верными, в отличие от версий, которые озвучивались в США. Свою точку зрения он высказал в статье для журнала Foreign Policy.

Он отметил, что в глазах западных политиков Россия предстаёт "ревизионистской" державой, которая пытается изменить статус-кво и бросить вызов якобы основанному на правилах международному порядку. Но на Ближнем Востоке, где за последние 20 лет США посеяли немало раздора, бытует иное мнение. Потому что противодействие Москвы региональной политике Вашингтона оказалось обоснованным не только с точки зрения РФ, но даже самих американцев, а также их союзников.

"Учитывая то, что произошло в Ираке, может ли кто-нибудь сказать, что Путин был не прав, выступая против вторжения туда? Не стало бы сегодня самим Соединённым Штатам намного лучше, если бы в 2002–2003 годы они приняли совет России?" — задал риторический вопрос политолог.