Британский политолог Ливен рассказал о пророческих словах Путина по Ближнему Востоку
Он напомнил, что Штаты не раз пренебрегали советами России и лишались выгоды, которую могли бы получить.
Фото © ТАСС / Markiian Lyseiko / Ukrinform via ZUMA Wire
Британский политолог и историк Анатоль Ливен заявил, что прогнозы России и лично президента РФ Владимира Путина по развитию событий в странах Ближнего Востока оказались верными, в отличие от версий, которые озвучивались в США. Свою точку зрения он высказал в статье для журнала Foreign Policy.
Он отметил, что в глазах западных политиков Россия предстаёт "ревизионистской" державой, которая пытается изменить статус-кво и бросить вызов якобы основанному на правилах международному порядку. Но на Ближнем Востоке, где за последние 20 лет США посеяли немало раздора, бытует иное мнение. Потому что противодействие Москвы региональной политике Вашингтона оказалось обоснованным не только с точки зрения РФ, но даже самих американцев, а также их союзников.
"Учитывая то, что произошло в Ираке, может ли кто-нибудь сказать, что Путин был не прав, выступая против вторжения туда? Не стало бы сегодня самим Соединённым Штатам намного лучше, если бы в 2002–2003 годы они приняли совет России?" — задал риторический вопрос политолог.
Ливен в своей статье привёл ещё один пример, но уже по Ирану. Он напомнил, что Москва смогла оказать влияние на подписание Тегераном ядерной сделки в 2015 году, однако Вашингтон мог получить гораздо более выгодное соглашение с исламской республикой, если бы прислушался к советам России по этому вопросу ещё в 2002–2003 годах. При этом осталась её прочная основа для сотрудничества США и России в вопросах Ближнего Востока, просто Штаты должны признать, что Россия много раз оказывалась права, а они — нет, констатировал он.
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