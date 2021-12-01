Американские и канадские пользователи портала Reddit удивились и позавидовали условиям труда в России. Бурную реакцию у иностранцев вызвал пост юзера из России SlowFlash в разделе antiwork, который рассказал о гарантированном отпуске, оплачиваемых больничных и запрете на увольнение сотрудника в декрете.

"То есть в России с правами рабочих лучше, чем в Штатах. Офигеть", — удивился один из комментаторов.

"Америка — величайшая страна на свете. Только на деле ни в чём она не первая, если разобраться", — поддержал автора поста другой пользователь.

"Чего? Правда, что ли? Давай ещё расскажи нам, что у тебя есть перерыв на обед и даже поесть дают", — прокомментировал условия труда в Америке кто-то из юзеров.

Другой передал "привет от американца, который сгорает на работе". Похожие комментарии оставили и пользователи из Канады. Один из юзеров даже посетовал, что он канадец, и захотел "быть русским", чтобы получить преимущества в трудовых правах.