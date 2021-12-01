Главы МИД НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на Украине
Генсек альянса Столтенберг снова заявил, что "любое будущее вторжение" по отношению к Незалежной будет иметь высокую цену.
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Главы МИД стран НАТО по итогам встречи, которая состоялась в Риге, заявили о необходимости избежать эскалации на границах России и Украины. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Мы обсудили текущую ситуацию, надо сохранять бдительность и избегать эскалации, министры чётко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России", — сказал он.
А накануне Столтенберг заявил о подготовке НАТО к сценарию "вторжения России" на Украину. По его словам, страны альянса активно обмениваются разведданными чтобы "своевременно оказать политическую и техническую поддержку Киеву".
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину.
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