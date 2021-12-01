Главы МИД НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на Украине

Главы МИД стран НАТО по итогам встречи, которая состоялась в Риге, заявили о необходимости избежать эскалации на границах России и Украины. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсудили текущую ситуацию, надо сохранять бдительность и избегать эскалации, министры чётко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России", — сказал он.

А накануне Столтенберг заявил о подготовке НАТО к сценарию "вторжения России" на Украину. По его словам, страны альянса активно обмениваются разведданными чтобы "своевременно оказать политическую и техническую поддержку Киеву".