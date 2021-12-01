Талибы взяли под контроль несколько иранских КПП на границе с Афганистаном. Видео © Aamaj News

Представители радикального исламского движения "Талибан"* вступили в боестолкновение с применением тяжёлых вооружений с иранскими пограничниками. О жертвах и разрушениях не сообщается.

По данным агентства Aamaj News, несколько контрольно-пропускных пунктов Ирана, расположенных на границе с Афганистаном, в результате интенсивных вооружённых столкновений перешли под контроль боевиков. Вскоре обмен ударами прекратился. Согласно информации иранского агентства Tasnim, сейчас местные военные полностью контролируют границу.

При этом уточняется, что причина перестрелки между талибами и ВС Ирана заключалась в неверном понимании афганской стороной пограничной линии. Дело в том, что ранее для борьбы с контрабандистами в нескольких сотнях метров от афганской границы в Иране построили стены. Местные фермеры 1 декабря зашли за них, что талибам показалось нарушением госграницы.

Ранее Лайф сообщал, что "Талибан" выразил надежду на поддержку России в ООН. Там считают, что это поспособствует установлению мира в республике и во всём регионе.