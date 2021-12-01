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Роспотребнадзор увеличил возможную квоту допуска зрителей на матчи "Спартака" до 70%

Ближайшая домашняя встреча красно-белых пройдёт в ближайшие выходные против грозненского "Ахмата".

1 декабря, 15:58

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Роспотребнадзор согласовал увеличение возможного количества болельщиков на домашнем стадионе "Спартака" до 70% от общей вместимости. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших", — приводит издание слова главы пресс-службы "Спартака" Дмитрия Зеленова.

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Добавим, что уже в эти выходные красно-белые сыграют дома. Соперником станет грозненский "Ахмат". Встреча состоится в рамках 17-го тура РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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