Роспотребнадзор увеличил возможную квоту допуска зрителей на матчи "Спартака" до 70%
Ближайшая домашняя встреча красно-белых пройдёт в ближайшие выходные против грозненского "Ахмата".
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Роспотребнадзор согласовал увеличение возможного количества болельщиков на домашнем стадионе "Спартака" до 70% от общей вместимости. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших", — приводит издание слова главы пресс-службы "Спартака" Дмитрия Зеленова.
Добавим, что уже в эти выходные красно-белые сыграют дома. Соперником станет грозненский "Ахмат". Встреча состоится в рамках 17-го тура РПЛ.
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