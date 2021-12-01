Биатлонистка Шевченко заняла третье место в суперспринте на Кубке IBU

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла третье место в суперспринте на этапе Кубка IBU в норвежском городе Шушен.

Победительницей стала Линда Цингерле из Италии, второе место у представительницы Украины Ирины Петренко. Отметим, что Шевченко допустила два промаха и проиграла Цингерле около двух секунд.