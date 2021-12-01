Биатлонистка Шевченко заняла третье место в суперспринте на Кубке IBU
В пятёрку попала и ещё одна представительница нашей страны Наталья Гербулова.
Фото © ТАСС / ZUMA / Deubert/Ibu
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла третье место в суперспринте на этапе Кубка IBU в норвежском городе Шушен.
Победительницей стала Линда Цингерле из Италии, второе место у представительницы Украины Ирины Петренко. Отметим, что Шевченко допустила два промаха и проиграла Цингерле около двух секунд.
Пятое место в гонке заняла Наталья Гербулова, которая уступила 10 секунд победительнице гонки, допустив один промах. Ещё одна представительница России — Евгения Буртасова — заняла 25-е место.
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