Столкнувшийся с угрозами от неизвестных экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и тренер Андрей Канчельскис рассказал Лайфу, что не опасается за свою жизнь и надеется на то, что полиция сможет найти виновников инцидента.

"Зашли четверо, люди, вооружённые револьверами. Один подсел, стали разговаривать. Диалог произошёл. Моя реакция, что подал заявление в полицию. Писали, что полтора часа всё это было, но там пять минут было. Сказано, что, если не откажешься от судебных дел, хотя их не было, руки-ноги поломаем", — отметил Канчельскис.

Экс-тренер клуба "Навбахор" заметил, что подал заявление в полицию, так как живёт в цивилизованной стране, где всё должно быть по закону.

"Дело запущено, и я не собираюсь молчать, чтобы не происходило подобного с другими. Полиция пускай найдёт их, и всё по закону должно быть. Я живу в стране, где есть законы, поэтому чего мне опасаться. Я, конечно, понимаю, что неприятный случай, но жизнь продолжается. Закрываться, что ли, сейчас? Купить себе пулемёт или автомат и отстреливаться, что ли?" — добавил футболист.

Как заметил адвокат Владимир Вагнер, прежде чем заводить уголовное дело, необходимо подтвердить слова Канчельскиса об угрозах в его адрес. При этом если говорить о наказаниях, то здесь виновники могут отделаться принудительными или обязательными работами, арестом, ограничением или даже лишением свободы. Однако в последний сценарий правозащитник верит мало.

"Конечно, никогда не было ещё в истории, чтобы лицо, которое впервые привлекается к ответственности, чтобы ему дали реальный срок по этой статье (ст. 119 УК РФ. — Прим. Лайфа)", — заметил Вагнер.