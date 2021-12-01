"Я не собираюсь молчать": Канчельскис заявил, что не опасается за свою жизнь, несмотря на угрозу расправы
Как заверил адвокат, вряд ли возможные виновники инцидента получат реальные сроки лишения свободы.
Фото © ТАСС / ТАТЬЯНА ДОРОГУТИНА
Столкнувшийся с угрозами от неизвестных экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и тренер Андрей Канчельскис рассказал Лайфу, что не опасается за свою жизнь и надеется на то, что полиция сможет найти виновников инцидента.
"Зашли четверо, люди, вооружённые револьверами. Один подсел, стали разговаривать. Диалог произошёл. Моя реакция, что подал заявление в полицию. Писали, что полтора часа всё это было, но там пять минут было. Сказано, что, если не откажешься от судебных дел, хотя их не было, руки-ноги поломаем", — отметил Канчельскис.
Экс-тренер клуба "Навбахор" заметил, что подал заявление в полицию, так как живёт в цивилизованной стране, где всё должно быть по закону.
"Дело запущено, и я не собираюсь молчать, чтобы не происходило подобного с другими. Полиция пускай найдёт их, и всё по закону должно быть. Я живу в стране, где есть законы, поэтому чего мне опасаться. Я, конечно, понимаю, что неприятный случай, но жизнь продолжается. Закрываться, что ли, сейчас? Купить себе пулемёт или автомат и отстреливаться, что ли?" — добавил футболист.
Как заметил адвокат Владимир Вагнер, прежде чем заводить уголовное дело, необходимо подтвердить слова Канчельскиса об угрозах в его адрес. При этом если говорить о наказаниях, то здесь виновники могут отделаться принудительными или обязательными работами, арестом, ограничением или даже лишением свободы. Однако в последний сценарий правозащитник верит мало.
"Конечно, никогда не было ещё в истории, чтобы лицо, которое впервые привлекается к ответственности, чтобы ему дали реальный срок по этой статье (ст. 119 УК РФ. — Прим. Лайфа)", — заметил Вагнер.
Ранее Лайф сообщал, российскому футболисту и тренеру, бывшему игроку "Манчестер Юнайтед" Андрею Канчельскису угрожали расправой в столичном кафе "Оазис". Причиной для угроз стал тот факт, что наставнику должен деньги узбекский клуб "Навбахор". Канчельскис был вынужден обратиться в суд ФИФА из-за долгов по зарплате в 1,6 миллиона долларов. При этом пришедшие в кафе неизвестные предлагали ему взять 80 тысяч долларов, иначе они сломают ему ноги и сделают инвалидом. Кроме того, Лайф публиковал видео инцидента.
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