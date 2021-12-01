НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Спартак" ведёт переговоры с немецким футболистом, который может получить гражданство РФ

Его контракт с нынешним клубом рассчитан до июня следующего года, а порталом Transfermarkt он оценивается в полтора миллиона евро.

1 декабря, 15:29
<p>Фото © Getty Images/Matthias Balk/picture alliance</p>

Фото © Getty Images/Matthias Balk/picture alliance

Московский "Спартак" может усилиться полузащитником немецкого клуба "Ян Регенсбург" Максом Безушковым, который может получить российское гражданство. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Чемпионат".

Никаких подробностей возможных переговоров, а также подтверждения или опровержения информации не приводится. При этом в текущем сезоне Безушков принял участие в 16 матчах и отметился шестью забитыми мячами.

Новый легионер для Черчесова: немецкий футболист хочет получить паспорт РФ

Новый легионер для Черчесова: немецкий футболист хочет получить паспорт РФ

Добавим, что действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня следующего года, а порталом Transfermarkt он оценивается в полтора миллиона евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1