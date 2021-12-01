"Спартак" ведёт переговоры с немецким футболистом, который может получить гражданство РФ
Его контракт с нынешним клубом рассчитан до июня следующего года, а порталом Transfermarkt он оценивается в полтора миллиона евро.
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Московский "Спартак" может усилиться полузащитником немецкого клуба "Ян Регенсбург" Максом Безушковым, который может получить российское гражданство. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Чемпионат".
Никаких подробностей возможных переговоров, а также подтверждения или опровержения информации не приводится. При этом в текущем сезоне Безушков принял участие в 16 матчах и отметился шестью забитыми мячами.
Добавим, что действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня следующего года, а порталом Transfermarkt он оценивается в полтора миллиона евро.
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