"Спартак" ведёт переговоры с немецким футболистом, который может получить гражданство РФ

Московский "Спартак" может усилиться полузащитником немецкого клуба "Ян Регенсбург" Максом Безушковым, который может получить российское гражданство. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Чемпионат".

Никаких подробностей возможных переговоров, а также подтверждения или опровержения информации не приводится. При этом в текущем сезоне Безушков принял участие в 16 матчах и отметился шестью забитыми мячами.