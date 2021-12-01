Погранслужба Украины отреагировала на видео "расстрела безоружных беженцев"

Государственная пограничная служба Украины отреагировала на появление в Сети видео, на котором якобы запечатлён расстрел группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Незалежную из Белоруссии через Чернобыльскую зону. Пресс-служба ведомства назвала фейком данную информацию.

Погранслужба Украины опровергла информацию о якобы расстреле мигрантов. Видео © Facebook / Василь Румак

"В сети Интернет начало распространяться видео, на котором якобы сняты тепловизионной камерой кадры расстрела группы лиц. Отдельные ресурсы дописывают, что это произошёл расстрел украинскими военными, другие отмечают, что пограничниками, группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться на Украину из Белоруссии через зону отчуждения… Эта информация фейковая и не соответствует действительности", — говорится в сообщении службы.

Там пояснили, что никаких беженцев на границе с Белоруссией, в том числе в районе Чернобыльской зоны, не было. Погранслужба Украины призвала не распространять информацию фейковых ресурсов и доверять только официальным данным.

Видео опубликовал в Facebook пользователь Василь Румак. Он утверждает, что получил кадры от знакомого. По словам последнего, по группе безоружных беженцев якобы стреляли бойцы из 61-й бригады. Автор ролика при этом признал, что стрелков различить нельзя.