Непомнящий и Карлсен сыграли вничью пятую партию подряд в матче за мировую шахматную корону
Впереди у гроссмейстеров день отдыха. Следующий раз они сойдутся между собой 3 декабря.
Фото © ТАСС / EPA / ALI HAIDER
Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен завершили пятую партию матча за мировую шахматную корону. Отметим, что все предыдущие партии были закончены так же.
По ходу партии преимуществом обладал именно российский гроссмейстер, и в самом конце он был близок к тому, чтобы дожать соперника. Однако Карлсен грамотно сыграл в обороне и довёл партию до ничьей на 43-м ходу.
Без подарка на день рождения: Карлсен четвёртый раз подряд сыграл вничью с Непомнящим в матче за шахматную корону
После пяти партий счёт в матче 2,5:2,5. Завтра гроссмейстеров ожидает день отдыха. В следующий раз между собой они сойдутся 3 декабря.
Комментариев: 0