Непомнящий и Карлсен сыграли вничью пятую партию подряд в матче за мировую шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен завершили пятую партию матча за мировую шахматную корону. Отметим, что все предыдущие партии были закончены так же.

По ходу партии преимуществом обладал именно российский гроссмейстер, и в самом конце он был близок к тому, чтобы дожать соперника. Однако Карлсен грамотно сыграл в обороне и довёл партию до ничьей на 43-м ходу.