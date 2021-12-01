Лукашенко рассказал об отказе Порошенко от помощи Путина по Донбассу
По словам белорусского лидера, он ползал к экс-коллеге на коленях, но так и не смог добиться согласия.
Фото: © Пресс-служба президента Украины / Михаил Палинчак
Президент России Владимир Путин предлагал бывшему главе Украины Петру Порошенко помощь в восстановлении Донбасса и завершении вооружённого конфликта, тот согласился, но потом передумал и отказался из-за внешнего влияния, заявил в интервью РИА "Новости" президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это было когда, года два назад? После Дебальцево... Он [Путин] говорит: надо заканчивать и надо восстанавливать Донбасс. Надо, чтобы люди жили нормально. Я говорю: если это официально, я готов с Порошенко на эту тему переговорить. Давай определимся: первое, второе, третье. Что мне тогда запомнилось? Я уже уезжал, он меня взял за руку: и помогу восстановить Донбасс. И помогу, говорит, передай. Я такой на радостях приезжаю к Порошенко и начинаю докладывать ему с великим уважением, на одном колене, образно говоря", — поделился Лукашенко.
Лукашенко отметил, что с Порошенко у него были хорошие отношения, он его "хорошо знал до президентства". Поэтому глава Белоруссии долго говорил с коллегой, пытался донести, что на украинской земле война, страдают люди, а Путин предлагает помощь. По словам белорусского лидера, Порошенко после уговоров согласился, но ненадолго: в течение месяца он всё начал делать наоборот. Лукашенко считает причиной отказа от помощи Путина то, что экс-лидер Незалежной "находился под внешним управлением".
Ранее Лайф писал, что Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике.
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