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Лукашенко рассказал об отказе Порошенко от помощи Путина по Донбассу

По словам белорусского лидера, он ползал к экс-коллеге на коленях, но так и не смог добиться согласия.

1 декабря, 16:23
<p>Фото: © Пресс-служба президента Украины / Михаил Палинчак</p>

Фото: © Пресс-служба президента Украины / Михаил Палинчак

Президент России Владимир Путин предлагал бывшему главе Украины Петру Порошенко помощь в восстановлении Донбасса и завершении вооружённого конфликта, тот согласился, но потом передумал и отказался из-за внешнего влияния, заявил в интервью РИА "Новости" президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Это было когда, года два назад? После Дебальцево... Он [Путин] говорит: надо заканчивать и надо восстанавливать Донбасс. Надо, чтобы люди жили нормально. Я говорю: если это официально, я готов с Порошенко на эту тему переговорить. Давай определимся: первое, второе, третье. Что мне тогда запомнилось? Я уже уезжал, он меня взял за руку: и помогу восстановить Донбасс. И помогу, говорит, передай. Я такой на радостях приезжаю к Порошенко и начинаю докладывать ему с великим уважением, на одном колене, образно говоря", — поделился Лукашенко.

Лукашенко отметил, что с Порошенко у него были хорошие отношения, он его "хорошо знал до президентства". Поэтому глава Белоруссии долго говорил с коллегой, пытался донести, что на украинской земле война, страдают люди, а Путин предлагает помощь. По словам белорусского лидера, Порошенко после уговоров согласился, но ненадолго: в течение месяца он всё начал делать наоборот. Лукашенко считает причиной отказа от помощи Путина то, что экс-лидер Незалежной "находился под внешним управлением".

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Ранее Лайф писал, что Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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