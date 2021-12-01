Лукашенко рассказал об отказе Порошенко от помощи Путина по Донбассу

"Это было когда, года два назад? После Дебальцево... Он [Путин] говорит: надо заканчивать и надо восстанавливать Донбасс. Надо, чтобы люди жили нормально. Я говорю: если это официально, я готов с Порошенко на эту тему переговорить. Давай определимся: первое, второе, третье. Что мне тогда запомнилось? Я уже уезжал, он меня взял за руку: и помогу восстановить Донбасс. И помогу, говорит, передай. Я такой на радостях приезжаю к Порошенко и начинаю докладывать ему с великим уважением, на одном колене, образно говоря", — поделился Лукашенко.