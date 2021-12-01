Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике
По мнению главы Белоруссии, также никакого отношения к политике не имеет первый вице-премьер, министр Украины и комендант Майдана Турчинов, который "случайно попал в эту заварушку".
Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "совершенно случайным человеком в политике". Интервью с главой государства публикует РИА "Новости".
Как заявил белорусский лидер, у власти на Украине перед началом войны в Донбассе находился "бывший комсомольский работник" Александр Турчинов. Лукашенко отметил, что хорошо его знал. На уточняющий вопрос о том, что Турчинов был комендантом Майдана и возглавлял госпереворот на Украине, президент Белоруссии ответил "вам виднее, вы там были, работали".
"Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства", — отметил белорусский лидер.
Также в ходе интервью Лукашенко заявил, что Крым перешёл России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять территорию под контроль.
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