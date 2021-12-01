Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике

Как заявил белорусский лидер, у власти на Украине перед началом войны в Донбассе находился "бывший комсомольский работник" Александр Турчинов. Лукашенко отметил, что хорошо его знал. На уточняющий вопрос о том, что Турчинов был комендантом Майдана и возглавлял госпереворот на Украине, президент Белоруссии ответил "вам виднее, вы там были, работали".