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Лукашенко рассказал, как украинские военные просили Россию спасти Крым в 2014 году

По его словам, были опасения, что в регион придут силы НАТО, что не было на руку ни Москве, ни Киеву.

1 декабря, 15:24
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<p>Фото © Официальный <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Республики Беларусь</p>

Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым перешёл России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять территорию под контроль.

"Они [украинские военные] предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определённые действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами они предложили: вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать", — сказал белорусский лидер в интервью РИА "Новости".

Он добавил, что президент России Владимир Путин "настаивал на юридическом решении проблемы". По словам белорусского лидера, "заранее было договорено": Крым нужно спасать, и Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров вошёл в состав РФ без единого выстрела. Всенародное голосование воссоединило юридически Крым с Россией, подытожил Лукашенко.

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Напомним, Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также рассказал о планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным. Начать Лукашенко намерен с визита в Севастополь.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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