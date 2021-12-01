Лукашенко рассказал, как украинские военные просили Россию спасти Крым в 2014 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым перешёл России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять территорию под контроль.

"Они [украинские военные] предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определённые действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами они предложили: вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать", — сказал белорусский лидер в интервью РИА "Новости".

Он добавил, что президент России Владимир Путин "настаивал на юридическом решении проблемы". По словам белорусского лидера, "заранее было договорено": Крым нужно спасать, и Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров вошёл в состав РФ без единого выстрела. Всенародное голосование воссоединило юридически Крым с Россией, подытожил Лукашенко.