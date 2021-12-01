Лукашенко заявил, что площадки для ядерных ракет в Белоруссии готовы к использованию

Белоруссия сохранила практически все пусковые площадки для ядерных баллистических ракет, и при необходимости они могут быть использованы. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.

"Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли "Тополя", кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию", — сказал Лукашенко в беседе с РИА "Новости".