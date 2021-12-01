Лукашенко заявил, что площадки для ядерных ракет в Белоруссии готовы к использованию
По его словам, после распада СССР Борис Ельцин и Запад требовали уничтожить их, но тот отказался.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Белоруссия сохранила практически все пусковые площадки для ядерных баллистических ракет, и при необходимости они могут быть использованы. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.
"Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли "Тополя", кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию", — сказал Лукашенко в беседе с РИА "Новости".
По его словам, после распада СССР Запад оказывал давление на первого президента России Бориса Ельцина, из-за чего тот требовал от Лукашенко уничтожить площадки. Президент Белоруссии отказывался, но когда давление стало чрезвычайным, республика всё же взорвала одну площадку. После этого Минск подписал Договор о нераспространении ядерного оружия и вывел его в рамках соглашения.
Напомним, ранее Лукашенко заявил о готовности разместить российское ядерное оружие на территории Белоруссии, если НАТО разместит аналогичные боеголовки в Польше.
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