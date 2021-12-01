В Ногинске после вечеринки таинственно исчез племянник главного эксперта "Роскосмоса"

В Ногинске после вечеринки пропал 17-летний племянник главного эксперта "Роскосмоса". Как сообщает телеграм-канал Shot, в субботу студент колледжа отмечал день рождения приятеля, вышел на улицу и бесследно исчез. Последний раз он звонил другу, которого на вечеринке не было, и сказал, что ему очень холодно и вся рука в крови.

Во время вечеринки в коттедже также находились взрослые, около десяти вечера юношу начали искать. На телефонный звонок он ответил и сказал, что гуляет на территории СНТ, добавив, что его обидела такая запоздалая реакция на его отсутствие.

Тем не менее во время телефонного разговора пропавший студент пообещал скоро вернуться, однако его так и не дождались, а под утро он перестал отвечать на звонки. Как сообщил его приятель, парень позвонил около 11 вечера и сообщил, что скоро придёт к нему домой, при этом его речь была несвязной, а потом он заявил, что на самом деле не знает, где он находится. Судя по отправленной геолокации, студент был рядом с СНТ в лесу. К поиску Николая уже присоединились добровольцы.