Нуланд пригрозила России "небывалыми санкциями" в случае дестабилизации на Украине
По словам дипломата, США поддерживают стремление Незалежной к "независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету".
Фото © ТАСС / ZUMA / Str
Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила России "небывалыми санкциями" в случае обострения ситуации на Украине.
"Мы решительны в своём послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьёзные экономические шаги и санкции, которых ещё не было в прошлом", — заявила она на "Киевском форуме безопасности" по видеосвязи.
Нуланд добавила, что США и все члены НАТО "всегда рядом" с Украиной, а также высказалась о том, что "много чего" из минских договорённостей не выполняется.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину.
Тем не менее, сегодня одна за другой звучат угрозы новых санкций в отношении России. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом готов будет ввести против РФ ранее не применявшиеся масштабные санкции в случае "вторжения" на Украину. Похожее заявление сделал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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