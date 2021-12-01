Нуланд пригрозила России "небывалыми санкциями" в случае дестабилизации на Украине

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила России "небывалыми санкциями" в случае обострения ситуации на Украине.

"Мы решительны в своём послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьёзные экономические шаги и санкции, которых ещё не было в прошлом", — заявила она на "Киевском форуме безопасности" по видеосвязи.

Нуланд добавила, что США и все члены НАТО "всегда рядом" с Украиной, а также высказалась о том, что "много чего" из минских договорённостей не выполняется.

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину.