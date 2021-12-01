Барецкий пригрозил Зеленскому "интересным" видео из борделя из-за внесения в "Миротворец"

В список украинского сайта "Миротворец" попал шоумен и режиссёр Стас Барецкий. О том, почему именно, на его взгляд, это произошло и какой компромат может опубликовать шоумен на президента страны Владимира Зеленского, если его не впустят на Украину, в интервью РИА ФАН рассказал сам режиссёр.

"Я очень долго не понимал, почему меня не включили туда. Ведь по факту именно я был первым из селебрити, кто публично поддержал воссоединение Крыма с Россией!" — заявил Барецкий.

Режиссёр вспомнил, как требовал от СБУ признать его заслуги перед Родиной и поставить его имя рядом с именами настоящих патриотов.

"И теперь справедливость восторжествовала: украинская власть объявила меня своим врагом!" — ликует Стас Барецкий.

Вместе с тем шоумен признал, что был не готов к такому повороту событий: у него были запланированы новогодние корпоративы в Киеве и Одессе. Кроме того, Барецкий пригрозил, что, если его не впустят на Украину, он может опубликовать некий компромат на Зеленского.

"Есть видео, которое мы с [бойцом] Вячеславом Дациком добыли во время рейдов на питерские бордели. Раскрывать его содержание я не буду, скажу лишь, что украинскому народу будет интересно увидеть, кому и как "служил" его "слуга" ещё лишь несколько лет назад", — заключил режиссёр.