Лукашенко попросил у Путина С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения

Белоруссии нужны российские зенитные ракетные комплексы С-400 или С-500 для эффективной защиты от ракетного нападения, заявил в интервью РИА "Новости" президент республики Александр Лукашенко.

"Мы сегодня пэвэошной своей обороной полностью прикрываем наши границы — Минск и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, может быть, С-500", — заявил белорусский лидер. Отвечая на уточняющий вопрос, когда эти системы могут быть поставлены Белоруссии, Лукашенко заявил, что "президент Путин примет это решение".

Глава Белоруссии добавил, что страна не просто готова к поставкам, а уже обосновала эту необходимость, так как С-400 и С-500 являются очень дорогостоящими ЗРК, лишних систем в России сегодня нет, а также заметил, что боевой зенитный ракетный комплекс С-400 уже есть в Белоруссии, в учебном центре. Как уточнил президент, эти центры были созданы для изучения нового российского вооружения.

"Я хочу попросить президента (Путина. — Прим. Лайфа), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь", — сказал президент Белоруссии, уточнив, что комплекс боеспособный.