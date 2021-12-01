Bloomberg раскрыл, кого коснутся санкции ЕС из-за миграционного кризиса

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" и сирийская компания Cham Wings Airlines вошли в число организаций, в отношении которых Евросоюз намерен ввести санкции в связи с миграционным кризисом, сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, на этой неделе страны – члены ЕС одобрят пакет санкций в отношении 17 физических и 11 юридических лиц. В чёрном списке также фигурируют крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Белоруссии "Гродно Азот", компания "Белоруснефть", а также белорусские пограничники и судьи.