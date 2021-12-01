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Bloomberg раскрыл, кого коснутся санкции ЕС из-за миграционного кризиса

По данным агентства, в чёрном списке фигурируют предприятия "Гродно Азот" и "Белоруснефть".

1 декабря, 16:49

Фото © Pixabay

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" и сирийская компания Cham Wings Airlines вошли в число организаций, в отношении которых Евросоюз намерен ввести санкции в связи с миграционным кризисом, сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, на этой неделе страны – члены ЕС одобрят пакет санкций в отношении 17 физических и 11 юридических лиц. В чёрном списке также фигурируют крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Белоруссии "Гродно Азот", компания "Белоруснефть", а также белорусские пограничники и судьи.

Ранее Лайф сообщал, что МИД Литвы назвал дату утверждения нового пакета санкций ЕС против Белоруссии.

Глава МИД Эстонии анонсировала новые санкции ЕС против Белоруссии с 2 декабря

Глава МИД Эстонии анонсировала новые санкции ЕС против Белоруссии с 2 декабря

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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