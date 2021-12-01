Bloomberg раскрыл, кого коснутся санкции ЕС из-за миграционного кризиса
По данным агентства, в чёрном списке фигурируют предприятия "Гродно Азот" и "Белоруснефть".
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Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" и сирийская компания Cham Wings Airlines вошли в число организаций, в отношении которых Евросоюз намерен ввести санкции в связи с миграционным кризисом, сообщило агентство Bloomberg.
По сведениям его источников, на этой неделе страны – члены ЕС одобрят пакет санкций в отношении 17 физических и 11 юридических лиц. В чёрном списке также фигурируют крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Белоруссии "Гродно Азот", компания "Белоруснефть", а также белорусские пограничники и судьи.
Ранее Лайф сообщал, что МИД Литвы назвал дату утверждения нового пакета санкций ЕС против Белоруссии.
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