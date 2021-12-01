Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок автовладельцам

Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок выдачи медицинских справок для автомобилистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами", — говорится в документе.

Новый приказ вступает в силу с 1 марта следующего года. В Минздраве уточнили, что норма направлена на совершенствование организационных форм и методов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в части раннего выявления употребления психоактивных веществ.