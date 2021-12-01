НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шутивший о "костях русских детей" командир "Правого сектора" стал Героем Украины

Церемония награждения состоялась в Раде после ежегодного обращения президента страны к парламенту.

1 декабря, 17:55
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.president.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Украины</p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру первой штурмовой роты добровольческого корпуса "Правого сектора"* Дмитрию Коцюбайло и лично вручил ему "Золотую звезду". Эта награда учреждена указом от 23 августа 1998 года и является знаком отличия для граждан Незалежной "за выдающийся героический поступок и трудовой подвиг".

Церемония награждения состоялась в Верховной раде после ежегодного обращения президента Украины к парламенту. Коцюбайло значился в списке награждаемых первым. Фото с церемонии опубликовал офис главы государства.

Герой Украины стал известен после выхода в апреле статьи в газете The New York Times о ситуации на границе с Россией. В ней рассказывалось, что его подразделение держит рядом со штабом приручённого волка. Журналист в своём материале привёл "шутку" бойца, что его "солдаты кормят волка костями русскоязычных детей".

Погранслужба Украины отреагировала на видео "расстрела безоружных беженцев"

Погранслужба Украины отреагировала на видео "расстрела безоружных беженцев"

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1