Более 120 шедевров русских художников покажут на выставке в "Новом Иерусалиме"

Картины Малевича, Кустодиева, Репина, Дейнеки, Айвазовского и других русских художников представят на выставке "Азбука шедевра" в "Новом Иерусалиме". Их планируется привезти из 30 российских музеев, сообщила телеканалу "360" вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

"Мы привезём не только наших русских художников излюбленных, всем известных, но и тех художников, которые сделали русскую живопись известной во всём мире. Эту выставку нельзя пропустить, это огромное событие", — пояснила Виртуозова.

Выставка пройдёт в рамках проекта "Зима в Подмосковье" и объединит более 120 произведений классиков русской живописи. "Азбука шедевра" откроется 18 декабря. Она станет хоть и главным, но далеко не единственным событием. Так, в этом году в Подмосковье пройдёт около 500 культурных мероприятий подобного рода. Например, 20 ноября в Московском регионе открылся первый и единственный музей-усадьба Достоевского "Даровое", а в музее "Новый Иерусалим" стартовала выставка "Французский вкус князей Юсуповых". Картины на этой выставке являются, по словам вице-губернатора Московской области, самой большой частной коллекцией полотен французских художников периода конца XVII — первой трети XIX века.