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Более 120 шедевров русских художников покажут на выставке в "Новом Иерусалиме"

Она откроет двери для первых посетителей уже через две недели — 18 декабря.

1 декабря, 17:37
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mosoblculture/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство культуры Московской области</a></p>

Фото © Facebook / Министерство культуры Московской области

Картины Малевича, Кустодиева, Репина, Дейнеки, Айвазовского и других русских художников представят на выставке "Азбука шедевра" в "Новом Иерусалиме". Их планируется привезти из 30 российских музеев, сообщила телеканалу "360" вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

"Мы привезём не только наших русских художников излюбленных, всем известных, но и тех художников, которые сделали русскую живопись известной во всём мире. Эту выставку нельзя пропустить, это огромное событие", пояснила Виртуозова.

Выставка пройдёт в рамках проекта "Зима в Подмосковье" и объединит более 120 произведений классиков русской живописи. "Азбука шедевра" откроется 18 декабря. Она станет хоть и главным, но далеко не единственным событием. Так, в этом году в Подмосковье пройдёт около 500 культурных мероприятий подобного рода. Например, 20 ноября в Московском регионе открылся первый и единственный музей-усадьба Достоевского "Даровое", а в музее "Новый Иерусалим" стартовала выставка "Французский вкус князей Юсуповых". Картины на этой выставке являются, по словам вице-губернатора Московской области, самой большой частной коллекцией полотен французских художников периода конца XVII — первой трети XIX века.

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Ранее Лайф писал о том, что в московском "Манеже" в январе 2022 года откроется выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя", приуроченная к 60-летию музыканта.

Авторы
Татьяна Миссуми

Татьяна Миссуми

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