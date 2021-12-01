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Четыре человека убиты при стрельбе в штате Джорджия

Полицейским пришлось вступить в перестрелку с нападавшим и ликвидировать его.

1 декабря, 18:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DillonFox5?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1465905265883164673%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://www.fox5atlanta.com/news/biscayne-boulevard-clayton-officers-involved-shooting-rex" target="_blank" rel="noopener noreferrer">denisedillon</a></p>

Фото © Twitter / denisedillon

Четыре человека, включая офицера полиции, убиты в результате стрельбы в пригороде американского города Атланта (штат Джорджия), ещё один страж порядка получил ранения. Об этом в среду сообщил телеканал CNN. В местной полиции получили три звонка с сообщением о стрельбе из проезжавшей машины и жертвах — женщине и несовершеннолетнем молодом человеке.

"При попытке определить местонахождение несовершеннолетнего пострадавшего и оказать помощь пострадавшей женщине сотрудники полиции подверглись обстрелу", — цитирует телеканал слова представителя полицейского департамента округа Клейтон, который уточнил, что подозреваемый в итоге был ликвидирован в перестрелке.

Три человека убиты и четверо ранены при стрельбе в американском Нэшвилле

Три человека убиты и четверо ранены при стрельбе в американском Нэшвилле

А ранее Лайф рассказывал, что минимум три ученика погибли при стрельбе в школе в американском штате Мичиган. Об этом сообщили в полиции. Огонь по людям открыл 15-летний подросток.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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