Четыре человека убиты при стрельбе в штате Джорджия

Четыре человека, включая офицера полиции, убиты в результате стрельбы в пригороде американского города Атланта (штат Джорджия), ещё один страж порядка получил ранения. Об этом в среду сообщил телеканал CNN. В местной полиции получили три звонка с сообщением о стрельбе из проезжавшей машины и жертвах — женщине и несовершеннолетнем молодом человеке.

"При попытке определить местонахождение несовершеннолетнего пострадавшего и оказать помощь пострадавшей женщине сотрудники полиции подверглись обстрелу", — цитирует телеканал слова представителя полицейского департамента округа Клейтон, который уточнил, что подозреваемый в итоге был ликвидирован в перестрелке.