Постпреды стран ЕС одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили пятый пакет ограничительных мер против власти Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Послы ЕС на встрече сегодня утром одобрили пятый пакет санкций, который включает около 25 физических и юридических лиц", — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что это решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу уже 2 декабря. В число фигурантов нового списка могут быть включены физлица и организации, которых Брюссель считает причастными к миграционному кризису у белорусских границ.