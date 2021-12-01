Постпреды стран ЕС одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии
Ожидается, что ограничения будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу уже 2 декабря.
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Постоянные представители стран Евросоюза одобрили пятый пакет ограничительных мер против власти Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.
"Послы ЕС на встрече сегодня утром одобрили пятый пакет санкций, который включает около 25 физических и юридических лиц", — сказал собеседник агентства.
Ожидается, что это решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу уже 2 декабря. В число фигурантов нового списка могут быть включены физлица и организации, которых Брюссель считает причастными к миграционному кризису у белорусских границ.
Напомним, в середине ноября Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Ковни раскрыл подробности ограничений.
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