НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Постпреды стран ЕС одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии

Ожидается, что ограничения будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу уже 2 декабря.

1 декабря, 18:28
<p>Фото © Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto </p>

Фото © Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили пятый пакет ограничительных мер против власти Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Послы ЕС на встрече сегодня утром одобрили пятый пакет санкций, который включает около 25 физических и юридических лиц", — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что это решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу уже 2 декабря. В число фигурантов нового списка могут быть включены физлица и организации, которых Брюссель считает причастными к миграционному кризису у белорусских границ.

Bloomberg раскрыл, кого коснутся санкции ЕС из-за миграционного кризиса

Bloomberg раскрыл, кого коснутся санкции ЕС из-за миграционного кризиса

Напомним, в середине ноября Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Ковни раскрыл подробности ограничений.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1