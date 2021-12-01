Аваков заявил, что переговоры Москвы и Киева должны проходить только при свидетелях

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что переговоры Киева с Москвой должны проходить только при свидетелях, в частности в "нормандском формате".

"Мне нравится формат переговоров с Россией рядом с нашими друзьями. Переговоры с агрессором обязательно должны проходить при свидетелях. И повестка дня таких переговоров должна быть продиктована Украиной. Тогда я это понимаю", — передаёт его слова издание LB.ua.

Экс-министр считает, что у президента России Владимира Путина есть собственное представление об Украине и личные переговоры проводить нет смысла. При этом повестку на переговорах в "нормандском формате", по его мнению, должно диктовать украинское общество. Аваков также озвучил список того, что Киеву нужно от Москвы: независимость Украины, уважение её территориальной целостности, границы и прав.