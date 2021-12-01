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Израиль разрешил въезд привитым "Спутником V" россиянам со справкой об антителах

В стране признаны соответствующие результаты российских тестов, которые говорят об уровне защиты от ковида.

1 декабря, 19:07
<p>Фото © Официальный <a href="https://sputnikvaccine.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> вакцины "Спутник V"</p>

Фото © Официальный сайт вакцины "Спутник V"

Границы Израиля вновь будут открыты для иностранных туристов и вакцинированные "Спутником V" смогут прибыть в страну по предъявлении сертификата о прививке и справки об уровене антител. Об этом заявил министр туризма еврейского государства Константин Развозов.

"Россияне, привитые "Спутником", будут делать тесты на уровень антител в лабораториях в России, которые будут признаны Израилем. Речь идёт о больших сетях. И туристы будут приезжать, если у них будет достаточно антител, то этой справки будет достаточно. Прививка и справка об уровне антител", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он напомнил, что Израиль признаёт российские серологические тесты (метод диагностики биологических образцов пациента на наличие антител и антигенов), чтобы избежать недоразумений на границе. Именно этот вопрос решался на встречах, которые представители минтуризма и минздрава провели 17-21 ноября в Москве. Список лабораторий, которые работают по специальному протоколу, и справки из которых будут признаны в Израиле, будет известен позднее.

Премьер Израиля с осторожностью заявил о преодолении страной четвёртой волны ковида

Премьер Израиля с осторожностью заявил о преодолении страной четвёртой волны ковида

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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