Израиль разрешил въезд привитым "Спутником V" россиянам со справкой об антителах
В стране признаны соответствующие результаты российских тестов, которые говорят об уровне защиты от ковида.
Фото © Официальный сайт вакцины "Спутник V"
Границы Израиля вновь будут открыты для иностранных туристов и вакцинированные "Спутником V" смогут прибыть в страну по предъявлении сертификата о прививке и справки об уровене антител. Об этом заявил министр туризма еврейского государства Константин Развозов.
"Россияне, привитые "Спутником", будут делать тесты на уровень антител в лабораториях в России, которые будут признаны Израилем. Речь идёт о больших сетях. И туристы будут приезжать, если у них будет достаточно антител, то этой справки будет достаточно. Прививка и справка об уровне антител", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Он напомнил, что Израиль признаёт российские серологические тесты (метод диагностики биологических образцов пациента на наличие антител и антигенов), чтобы избежать недоразумений на границе. Именно этот вопрос решался на встречах, которые представители минтуризма и минздрава провели 17-21 ноября в Москве. Список лабораторий, которые работают по специальному протоколу, и справки из которых будут признаны в Израиле, будет известен позднее.
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