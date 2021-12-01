Израиль разрешил въезд привитым "Спутником V" россиянам со справкой об антителах

Границы Израиля вновь будут открыты для иностранных туристов и вакцинированные "Спутником V" смогут прибыть в страну по предъявлении сертификата о прививке и справки об уровене антител. Об этом заявил министр туризма еврейского государства Константин Развозов.

"Россияне, привитые "Спутником", будут делать тесты на уровень антител в лабораториях в России, которые будут признаны Израилем. Речь идёт о больших сетях. И туристы будут приезжать, если у них будет достаточно антител, то этой справки будет достаточно. Прививка и справка об уровне антител", — сказал он в беседе с РИА "Новости".