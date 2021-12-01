Пропавший в Ногинске племянник главного эксперта "Роскосмоса" мог заблудиться

Пропавший в подмосковном Ногинске племянник главного эксперта "Роскосмоса" мог утонуть, так как в том районе, откуда юноша отправлял геолокацию, полицейские обнаружили несколько болот. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По одной из версий, парень находился в лесу и был нетрезв, поэтому мог забрести в болотистую местность. Приятели пропавшего парня рассказали правоохранителям, что на вечеринке он ни с кем не ругался. Юноша также не был замечен за употреблением наркотиков. По словам друзей, Николай в роковой вечер в основном общался со взрослыми и жаловался, что несчастлив, потому что его опекун якобы ущемляет его во внимании и любит только родную дочь.

С 2018 года подросток жил с дядей: его мать лишили родительских прав в 2007 году, а отец живёт в Чите и с сыном не общается. С дядей Николай переписывался перед поездкой на день рождения — просил денег на подарок. Около 17 часов он написал опекуну, что останется на ночь и вернётся домой на следующий день.