На аэродроме Чкаловский приземлился самолёт с эвакуированными из Афганистана людьми

На аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился первый из трёх военно-транспортных самолётов, задействованных в эвакуации граждан из Афганистана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Первый самолёт военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", — рассказали журналистам в ведомстве.