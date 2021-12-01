На аэродроме Чкаловский приземлился самолёт с эвакуированными из Афганистана людьми
Это первый борт из трёх, задействованных в эвакуации. После посадки пассажиров направили на таможенный и противоковидный контроль.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился первый из трёх военно-транспортных самолётов, задействованных в эвакуации граждан из Афганистана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Первый самолёт военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", — рассказали журналистам в ведомстве.
На борту находились граждане России и Афганистана. После посадки их направили на таможенный и противоковидный контроль.
Как сообщал Лайф, в ноябре три самолёта военно-транспортной авиации РФ эвакуировали из Афганистана 205 граждан России, Афганистана, Украины, Белоруссии и Армении. А накануне в Кабул вылетели три российских военно-транспортных самолёта с гуманитарной помощью.
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